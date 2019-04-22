Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 17:29

***Турция является одной из стран, в отношении которой действовали исключения по нефтяным санкциям

Стамбул. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение Вашингтона по антииранским нефтяным санкциям не помогает принести мир в ближневосточный регион, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Решение США относительно импорта иранской нефти не будет способствовать миру и стабильности в регионе", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Также министр отметил, что Турция не приемлет вмешательство других стран в то, как Анкара строит отношения со своими соседями.

Президент США Дональд Трамп в понедельник принял решение об отказе от продления мер по исключению ряда стран из нефтяных санкций в отношении Ирана.

Ожидается, что США со 2 мая не будут предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть. При этом им не будет предоставлено никакого переходного периода, то есть с указанной даты они более не смогут закупать иранскую нефть. В число стран, которых прежде не касались антииранские нефтяные санкции входят Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!