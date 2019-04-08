Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 17:24

***Решение вступит в силу через семь дней

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в понедельник заявил, что решение Вашингтона внести иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций не окажет влияние на дипломатические контакты между странами.

"Это не помешает нашей дипломатии", - сказал он, на брифинге в госдепе.

Однако Б.Хук перед этим предостерег, в частности, представителей бизнеса и официальных лиц иностранных государств от сотрудничества с КСИР. Однако он ушел от прямого ответа на уточняющий вопрос о том, могут ли вводимые меры помешать американским дипломатам контактировать с представителями КСИР.

Координатор госдепа по борьбе с терроризмом Натан Сейлс в свою очередь отметил, что в соответствии с американским законодательством за сотрудничество с КСИР и другими фигурантами американского списка террористических организаций может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Между тем, он указал, что решение о признании КСИР иностранной террористической организацией "вступит в силу через семь дней".

Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

В заявлении отмечается, что США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством.

СМИ в конце прошлой недели сообщали, что администрация США намерена внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций. По данным газеты The Wall Street Journal, такое решение поддерживали госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему. КСИР подчинятся лично верховному лидеру страны - аятолле Али Хаменеи.

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