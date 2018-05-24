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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 21:25 24.05.2018 - 21:25

***Ким Чен Ын в пятницу выскажется о решении Трампа отменить саммит

Гонконг. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от намеченной на 12 июня встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном является неподобающим поступком.

"Открытое письмо" к Ким Чен Ыну и то, как оно было передано, - это полнейшее неуважение. А КНДР не жалела сил, чтобы показать добрую волю, включая уничтожение на этой неделе ядерного полигона "Пунгери", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"Здесь в КНДР сейчас поздняя ночь, так что заявление Ким Чен Ына по поводу высокомерной болтовни Дональда Трампа будет завтра", - добавил он.

Президент США в четверг направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

аю ар

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