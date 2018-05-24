Решение Трампа об отмене саммита США-КНДР - "полнейшее неуважение", заявил глава МИД КНДР
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***Ким Чен Ын в пятницу выскажется о решении Трампа отменить саммит
Гонконг. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил, что отказ президента США Дональда Трампа от намеченной на 12 июня встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном является неподобающим поступком.
"Открытое письмо" к Ким Чен Ыну и то, как оно было передано, - это полнейшее неуважение. А КНДР не жалела сил, чтобы показать добрую волю, включая уничтожение на этой неделе ядерного полигона "Пунгери", - написал он на своей странице в "Твиттере".
"Здесь в КНДР сейчас поздняя ночь, так что заявление Ким Чен Ына по поводу высокомерной болтовни Дональда Трампа будет завтра", - добавил он.
Президент США в четверг направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.
аю ар
Интерфакс