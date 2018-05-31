Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 18:07 31.05.2018 - 18:07

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Группа сенаторов-республиканцев раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о вводе в действие заградительных пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики, пишет в четверг газета "Хилл".

"Это глупо. Европа, Канада и Мексика - это не Китай. Не нужно относиться к союзникам так же, как и к врагам. Мы уже это проходили, обширный протекционизм - это во многом то, из-за чего в Америке была Великая депрессия. "Вернем Америке былое величие" - это не должно означать "Вернем Америке 1929-й" (год начала Великой депрессии - ИФ)", - приводит издание слова сенатора-республиканца от штата Небраска Бена Сасса.

Другой сенатор-республиканец, представитель штата Юта, Орин Хэтч считает, что заградительные пошлины будут иметь отрицательные последствия для обычных американцев. Причем этот сенатор считается одним из ярых сторонников Д.Трампа.

"Пошлины на сталь и алюминий - это рост налогов для американцев", - сказал О.Хэтч.

Издание отмечает, что, в целом, решение Д.Трампа о пошлинах критикуют многие сенаторы как из Демократической, так и из Республиканской партий США.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Канадой, Мексикой и ЕС, поскольку в отношениях с этими торговыми партнерами у США "существуют другие вопросы", требующие решения.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line