Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 2:17

Дубай. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Признание Соединенными Штатами права Израиля на строительство поселений на западном берегу Иордана является свидетельством пренебрежения Вашингтона по отношению к международным законам, заявил генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.

"Этим решением администрация Трампа (президента США Дональда Трампа - ИФ) демонстрирует степень, в которой она угрожает международной системе своими непрекращающимися попытками заменить международное право "законом джунглей", - говорится в распространенном заявлении Ариката.

Он отметил, что израильские поселения "воруют палестинскую землю, захватывают и эксплуатируют палестинские природные ресурсы, а также разделяют, перемещают и ограничивают передвижение палестинского народа".

Арикат напомнил, что незаконность всех израильских поселений признано Международным судом, Советом Безопасности ООН и Международным комитетом Красного Креста.

Продолжение строительства Израилем поселений на оккупированных им палестинских землях "в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда подпадает под определение военных преступлений", подчеркнул Арикат.

Пресс-секретарь Палестинской автономии Набиль Абу Рудейн также заявил, что "Соединенные Штаты не обладают ни квалификацией, ни полномочиями для того, чтобы отвергать законные международные резолюции".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом заявил, тот исправил историческую несправедливость.

"Кто-то должен был сказать простую правду, и президент Трамп сделал это так же, как он сделал с признанием Голанских высот и перемещением посольства США в Иерусалим", - написал Нетаньяху в своем твиттере.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отныне власти США не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.

"Внимательно изучив все стороны споров по юридическим аспектам, наша администрация согласилась, что строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу (Иордана - ИФ) само по себе не противоречит международному праву", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

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