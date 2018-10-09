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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 11:21 09.10.2018 - 11:21

*** Важно обеспечивать согласованность с союзниками по НАТО, но другой важный принцип - возможность реализации суверенной воли Турции

Москва/Стамбул. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Турция считает важным обеспечивать совместимость своих вооружений с союзниками по НАТО, но оставляет за собой право суверенных решений в вопросе закупки вооружений, в частности, российских систем ПВО С-400, заявил спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

"Мы абсолютно открыто говорили о своей позиции в вопросе поставок оборонной продукции, включая C-400. Все принятые нами решения в этой связи полностью обусловлены потребностями Турции в продукции ВПК и её национальными интересами", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

"Для нас принципиально важно обеспечивать согласованность боеспособности и общей работы Вооружённых сил Турции с союзниками по НАТО. Вместе с тем, другой существенный принцип - это возможность реализации суверенной воли Турции на отстаивание национальных интересов без каких-либо ограничений или внешнего контроля", - отметил он.

По словам Б.Йылдырыма, "вопрос с поставками С-400 продвигается в таком ключе".

Б.Йылдырым отметил, что "выбор государствами систем вооружения опирается на суверенные решения, основанные на национальных оценках и расчетах".

Полный текст интервью Б.Йылдырыма будет опубликован на сайте www.interfax.ru.

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