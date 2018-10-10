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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 9:01 10.10.2018 - 09:01

Гонконг. 10 октября. ИНТЕРФАКС - В южнокорейском министерстве по делам объединения в среду заявили, что решение Сеула о возобновлении водоснабжения в северокорейский город Кэсон не противоречит международным санкциям, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В ведомстве отметили, что вода поставляется как в недавно открытый в Кэсоне офис связи двух корейских государства, так и жителям города.

"Обеспечение материалами, оборудованием и электричеством, а также использование связанных с ними средств обслуживания, необходимы для деятельности офиса связи и удобства работающего там персонала. Это никак не связано с предоставлением какой-либо экономической помощи Северной Корее", - сказал представитель министерства.

"Это не нарушает санкции, а, наоборот, как ожидается, окажет содействие переговорному процессу по денуклеаризации благодаря тому, что посредством этого офиса будут действовать круглосуточные каналы связи", - добавил он.

Его слова прозвучали после того, как ранее СМИ сообщили, что южнокорейское правительство решило возобновить подачу водоснабжения в Кэсон, где расположена миссия связи КНДР и Южной Кореи.

Офис связи был открыт 14 сентября по итогам достигнутых на саммите в апреле договоренностей между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

В северокорейском Кэсоне до 2016 года действовала совместная с Южной Кореей промышленная зона. Промзона Кэсон была введена в строй в 2004 году и являлась источником поступления валюты для КНДР, а также выгодным предприятием для Южной Кореи, пользующейся дешевой, но квалифицированной северокорейской рабочей силой. В начале 2016 года в Кэсоне действовали предприятия 124 южнокорейских фирм и работали более 54 тыс. жителей Корейского полуострова. Сеул приостановил функционирование промзоны вскоре после пуска Пхеньяном баллистической ракеты в феврале 2016 года. После этого Южная Корея приостановила подачу водоснабжения и электроэнергии в Кэсон, расположенный близ демилитаризованной зоны.

СМИ отмечают, что последние действия Сеула по открытию офиса и водоснабжению Кэсона могут свидетельствовать о желании южнокорейской стороны возобновить работу этой промзоны.

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