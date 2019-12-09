Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Решение WADA об отстранении на четыре года РФ от участия в крупных международных соревнованиях охватит Олимпиаду 2024 года в Париже, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не успеет рассмотреть дело до старта Олимпиады 2020 года в Токио, заявил в понедельник председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

"Нет, таких гарантий нет", - сказал он на пресс-конференции в Лозанне, отвечая на вопрос о том, есть ли уверенность в том, что CAS сформулирует вердикт до начала Олимпийских игр в Токио. Он подчеркнул, что такая задержка может быть вызвана как стремление одной из сторон затянуть разбирательство, так и другими причинами.

Тэйлор сообщил, что четырехлетний период, в ходе которого в отношении РФ будут действовать ограничения, стартует в день, когда решение станет окончательным. Если российская сторона обратится в CAS, и если суд поддержит WADA, то ограничения вступят в силу в день вынесения вердикта.

"В итоге России в какой-то степени нужно будет выбрать: получить отстранение на Игры 2020 или же 2024 года", - подытожил Тэйлор.

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