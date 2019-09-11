Абу-Даби. 11 сентября. ИНТЕРАКС - Принципиальных решений, в том числе по увеличению обязательств по сокращению добычи нефти, на предстоящем в четверг министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ не ожидается, сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов журналистам.

"Вы знаете, что мониторинговый комитет обсуждает вопросы мониторинга за уровнем добычи, выполнением обязательств, и комитет займется своими постоянно существующими обязанностями, и ничего такого нового мы не ожидаем. Договоренности, которые были достигнуты на министерской встрече в начале июля этого года, они в силе, продолжаются до марта следующего года. Так что в этот раз мониторинговый комитет будет выполнять свою функцию, как всегда", - сказал он.

Шахбазов уточнил, что комитет может дать некие рекомендации участникам ОПЕК+, но в текущей ситуации предложений о большем сокращении добычи не ожидается. "Мониторинговый комитет не имеет таких полномочий. Поэтому он, в принципе, может делать какие-то рекомендации, но это будет зависеть уже от завтрашней встречи. Но, в частности, пока что мы ничего подобного не ожидаем", - сказал министр.

"Я не вижу в настоящий момент необходимости более сильного сокращения. На рынке в настоящее время стабильность. Ситуация на рынке показывает эффективность ранее принятых в июле решений", - добавил он.

От аг ко де

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