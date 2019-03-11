Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 0:33

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не готова продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без полноценного предварительного диалога, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на международной конференции по ядерной политике, проводимой центром Карнеги.

"Первым шагом должен стать нормальный, легитимный диалог между официальными представителями администрации США и правительства России", - сказал А.Антонов.

Посол России в США ответил отрицательно на вопрос, сможет ли Москва продлить действие ДСНВ без предварительного диалога с Вашингтоном в случае, если новая администрация, которая придет к власти после президентских выборов в 2020 году, будет готова продлить договор, но не будет иметь достаточно времени для переговоров.

"Нет, для нас ясно, что сначала мы должны начать диалог", - отметил он.

"Как мы можем продлить этот договор, учитывая, что у нас имеются определенные вызывающие обеспокоенность вопросы в отношении выполнения США некоторых положений договора? Это невозможно продлить соглашение, мы должны найти решения прежде, чем мы поставим свои подписи под каким-либо документом", - подчеркнул А.Антонов.

Срок действия Договора о СНВ истекает 5 февраля 2021 года, через несколько недель после дня инаугурации следующего президента США.

1вз гс

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