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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 11:43 27.06.2018 - 11:43

Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Предстоящий саммит Евросоюза имеет решающее значение для дискуссии вокруг европейской миграционной политики, при этом главные решения для Германии будут приняты в ФРГ после саммита, считает руководитель берлинского бюро Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Йозеф Яннинг.

"Предстоящий саммит с точки зрения немецкой политики, конечно, решающий пункт. Но на самом деле главные решения будут приняты (в ФРГ) на основе решения саммита", - сказал Й.Яннинг журналистам в Берлине.

Саммит ЕС намечен на 28-29 июня, как ожидается, канцлер Германии Ангела Меркель должна договориться с главами ряда стран ЕС о двусторонних шагах в решении миграционного кризиса, а также о перспективах общеевропейского решения в урегулировании кризиса.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, который выступает за резкое ограничение притока беженцев в ФРГ, в случае отсутствия приемлемых решений обещает с 1 июля действовать в одностороннем порядке и запретить беженцам, зарегистрированным в других странах ЕС, въезд в Германию. А.Меркель с таким планом не согласна, разногласия между политиками могут стать причиной распада правящей коалиции и спровоцировать в Германии серьезный внутриполитический кризис.

Как ожидается, после саммита А.Меркель проинформирует участников правящей в Германии коалиции об итогах переговоров, и политики решат, что делать дальше.

По мнению Й.Яннинга, в числе стран, с которыми А.Меркель будет вести переговоры, будет Италия, Рим пока не дал четкого согласия на двустороннюю договоренность по мигрантам, но и "не сказал "нет". Участие Италии в переговорах и соглашениях по мигрантам в ЕС - это ключевой аспект, считает эксперт.

ECFR - экспертный аналитический центр, который был создан в 2007 году по инициативе ряда политических деятелей ЕС, в том числе бывшего спецпосланника ООН и бывшего президента Финляндии Марти Ахтисаари и экс-министра иностранных дел ФРГ Йошки Фишера.

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