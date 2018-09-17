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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 18:19 17.09.2018 - 18:19

Москва. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия считает, что решить ядерную проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на КНДР невозможно, заявил в понедельник в Нью-Йорке на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя.

"Ограничительные меры, введенные резолюциями СБ ООН в отношении КНДР, не могут быть самоцелью. Они должны быть инструментом вовлечения этой страны в конструктивные переговоры", - сказал российский постпред.

"Решить ядерную проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на Пхеньян невозможно. Санкции не могут заменить дипломатию", - подчеркнул В.Небензя.

1ак/1нс/1ви пч

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