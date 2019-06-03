Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 14:57

*** Спикер Госдумы передал сербским парламентариям слова поддержки от Путина

Белград. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что решение проблемы Косово должно происходить на основе решений ООН, в том числе Совбеза ООН.

"Искать развязку косовской проблемы, безусловно, можно только путем диалога на основе принятых в ООН решений. Прежде всего, резолюции Совета Безопасности 1244", - сказал он на открытии четвертого заседания Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной скупщиной Сербии в понедельник.

Володин также передал сербским парламентариям слова поддержки от президента России Владимира Путина.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин, зная, что буду выступать перед депутатами Народной скупщины, передал самые теплые слова приветствия и поддержки - братский народ Сербии, как и всегда прежде, может рассчитывать на помощь России", - сказал спикер Госдумы, завершая свое выступление перед депутатами парламента Сербии.

Резолюция 1244 была принята в июне 1999 года и определила шаги по урегулированию косовского кризиса.

На минувшей неделе ситуация на севере Косово обострилась. Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Как сообщалось, российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. В настоящее время россиянин находится в больнице в Белграде.

1на др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!