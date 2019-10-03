Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 20:46

Гавана. 3 октября. ИНТЕРФАКС - ООО "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) и Союз железных дорог "Железные дороги Кубы" подписали контракт на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной сети Республики Куба, передает корреспондент "Интерфакса".

Стоимость контракта оценивается в 1,88 млрд евро, срок реализации составляет 10 лет.

Контракт предусматривает проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тыс. км ж/д инфраструктуры Кубы с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.

В рамках проекта предполагается создание единого диспетчерского центра управления движением поездов, подготовка и обучение кубинского персонала транспортными вузами РФ.

Ожидается, что в результате реализации проекта повысится безопасность и скорость перевозок, увеличатся грузопоток и мобильность населения.

Проект будет реализован при участии ВЭБа и входящего в его группу Российского экспортного центра, сообщил журналистам председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

"Большой проект впереди по модернизации железных дорог. Этот проект будут осуществлять РЖД совместно с ВЭБом и РЭЦ. Скорее всего, это будет синдикат. Часть будет обеспечена экспортной страховкой со стороны РЭЦ, и будет образован синдикат, в котором мы будем играть существенную роль", - сказал Шувалов, отметив, что в первую очередь, в синдикате будут участвовать российские банки.

В рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу был также подписан протокол о намерениях между ОАО "Российские железные дороги" и Союзом железных дорог "Железные дороги Кубы".

Как сообщалось, РЖД рассчитывали заключить контракт по модернизации ж/д инфраструктуры на Кубе, а также на поставку в эту страну путевой техники и оборудования до конца 2019 года.

Ранее первый замглавы "Российских железных дорог" Александр Мишарин заявлял, что РЖД рассчитывают заключить контракт до конца 2017 г. "Мы определили объем работ и подписали протокол с Союзом железных дорог Кубы. Подписали протокол на все, что должны сделать - перегоны, ремонт, оборудование. Это вполне конкретные уже цифры", - отмечал топ-менеджер. Однако в конце 2017 г. он выражал надежду на запуск финансирования в 2018 г. "Мы по Кубе в соответствии с дорожной картой выполнили все мероприятия, сформировали объем, требования. Проект большой - 1,8 млрд евро. Подписали контрактное соглашение. Почти 900 млн - это поставка российской техники, оборудования, что тоже очень важно для нас. Для окончательного подписания контракта нам осталось досогласовать 13% объема финансирования, чтобы в следующем году его запустить", - говорил тогда Мишарин.

Служба финансово-экономической информации

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