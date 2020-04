Нью-Йорк. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские розничные сети по продаже одежды пытаются избавиться от нераспроданного товара на десятки миллиардов долларов, при этом обычные способы не работают, учитывая, что большинство магазинов в США остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Ритейлеры предлагают значительные скидки на своих сайтах, но потребители не спешат покупать весенние коллекции. Такие off-price сети, как TJ Maxx, принадлежащая TJX Companies, которые обычно закупают нераспроданную одежду, предлагая ее покупателям по сниженным ценам, также закрыты. Компании, занимающиеся ликвидацией складских остатков - что, как правило, является последним средством, уже завалены товарами обанкротившихся ритейлеров, которые прекратили ликвидационные распродажи.

"Это не вино, которое с возрастом становится только лучше, - заявил на пресс-конференции ранее в этом месяце генеральный директор PVH (SPB: PVH) Corp. Мэнни Кирико. - Ваш товар становится хуже".

Некоторые сети упаковывают вещи с целью продать их в следующем году, но, по словам руководителей компаний, этот процесс может оказаться дорогостоящим и не применим к предметам одежды, которые выходят из моды.

На прошлой неделе премиальная сеть магазинов Saks Fifth Avenue устроила внезапную однодневную распродажу, предлагая весенние платья со скидками до 70%. Nordstrom (SPB: JWN) Inc. продает некоторые модели со скидками до 40%. J.Crew Group Inc. предлагает 60%-ную скидку на весеннюю одежду, а бренд Gap распродает все товары со скидкой 60%.

"Это "черная пятница" в апреле", - сказал WSJ Прашант Агравал, глава аналитической фирмы Impact Analytics, которая сравнила апрельские цены в интернете на 400 видов товаров с ценами в пятницу после Дня благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. По словам Агравала, две трети этих товаров - преимущественно одежда, но также обувь и украшения - продаются по ценам "черной пятницы" или ниже.

Однако, несмотря на выгодные цены, покупатели, вынужденные сидеть дома, не тратятся на одежду или обувь. Онлайн-продажи в этом сегменте еженедельно сокращались с 9 марта, в том числе на неделе, завершившейся 9 апреля, когда падение продаж составило 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, согласно оценкам исследовательской компании Rakuten Intelligence, которая отслеживает данные электронной торговли.

Это означает, что ритейлеры вынуждены искать другие пути избавления от залежей нереализованной продукции и получения столь необходимых им денежных средства, отмечает The Wall Street Journal. Многие сети прибегли к использованию кредитных линий и отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск с марта. J.C. Penney Co. и Neiman Marcus Group Inc. пропустили апрельские выплаты процентов по задолженности, что свидетельствует о тяжелом финансовом состоянии.

В обычные времена компании, торгующие одеждой, как правило, возмещают полную стоимость товаров, которая включает в себя расходы на производство, транспортировку, хранение на складах и пошлины, когда отгружают продукцию в крупные off-price сети, говорят представители отрасли. Они могут вернуть от трети до половины расходов при продаже товаров посреднику, который перепродает вещи более мелким региональным off-price сетям. В случае ликвидации товарных остатков через компании, которые осуществляют распродажи, удается возместить порядка 10% расходов. При этом в текущих условиях, как отмечается, уровни возмещения расходов могут быть значительно ниже.

Отправка товаров за рубеж - еще один распространенный способ устранения излишка товаров - не возможен в условиях пандемии коронавируса, которая привела к закрытию магазинов по всему миру, говорят руководители компаний.

Одним их вариантов для люксовых брендов может стать передача товаров компаниям, занимающимся торговлей подержанными вещами. The RealReal Inc., онлайн-маркетплейс для товаров класса люкс, зафиксировал рост поставок от брендов на 30% за шесть недель к 14 апреля относительного того же периода годом ранее.

Также возможны пожертвования. Некоммерческая организация Delivering Good, которая забирает излишние товары у ритейлеров и производителей, распределяя их среди нуждающихся, получает звонки от компаний, с которым она прежде никогда не сотрудничала, сказала WSJ председатель группы Андреа Вайс, отметив, что на днях одна из фирм пожертвовала 1,5 млн предметов женской одежды.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ак вв*

SPB$#&: JWN, PVH

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!