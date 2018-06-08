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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 12:16 08.06.2018 - 12:16

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) совместно с консорциумом ведущих ближневосточных фондов объявил о намерении инвестировать в Совкомбанк.

О соответствующем соглашении было объявлено в пятницу в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Соглашение предусматривает приобретение консорциумом миноритарного пакета акций Совкомбанка, говорится в совместном сообщении сторон.

Банк направит инвестиции на расширение бизнеса в России с потенциалом проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в течение трёх лет.

"Мы уверены, что данная инвестиция будет способствовать дальнейшему развитию банковской инфраструктуры и конкуренции в стране", - сказал глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев, процитированный в сообщении.

"Мы рассматриваем партнёрство с РКИФ и с рядом суверенных фондов как знак качества банка. Инвестиция, без сомнений, повысит конкурентоспособность Совкомбанка на рынке и будет способствовать развитию банковского сектора в России в целом", - отметил председатель правления Совкомбанка Павел Гусев, чьи слова также приводятся в сообщении.

Ранее о том, что РКИФ намерен объявить о планах по приобретению миноритарного пакета Совкомбанка сообщали источники "Интерфакса". Сумму инвестиций собеседники агентства не раскрывали.

До сих пор единственным акционером Совкомбанка была Sovco Capital Partners, ее основные бенефициары - братья Сергей и Дмитрий Хотимские.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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