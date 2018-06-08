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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 12:14 08.06.2018 - 12:14

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation), китайская инвестиционная компания Suiyong Holding Ltd и китайский финансовый холдинг Dazheng Investment Group объявили о начале создания регионального Китайско-российского фонда в юанях. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Целевой капитал фонда - 5 млрд юаней, на первом этапе он будет управлять суммой в 1,5 млрд юаней (около $225 млн), сообщил РФПИ.

Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции фонда будут направлены на поддержку проектов в России и Китае в равной пропорции. В качестве приоритетных областей взаимодействия стороны обозначили добычу и переработку природных ресурсов, финансовые услуги, промышленное производство и здравоохранение, а также развитие российского технологического сектора.

"Создаваемый фонд займется реализацией стратегически важных инвестиционных проектов, сфокусировавшись на Центральном федеральном округе, Дальнем Востоке России и северо-восточной части Китая", - сказал глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

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