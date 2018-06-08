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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 13:43 08.06.2018 - 13:43

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) и China Chengtong Holdings Group договорились о создании совместного индустриального фонда инвестиций объемом $1 млрд, сообщил журналистам глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев.

"Соглашение предусматривает инвестиции в проекты в различных секторах экономики с особым фокусом на развитие промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры в России", - сказал К.Дмитриев.

"Мы надеемся, что создание совместного индустриального фонда инвестиций будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Китаем", - отметил глава РФПИ, добавив, что опыт китайских партнеров в управлении и развитии промышленных активов позволит совместному фонду показать привлекательную доходность и увеличить эффективность российских предприятий.

China Chengtong Holdings Group - китайский государственный холдинг, специализирующийся на реструктуризации активов государственных промышленных корпораций КНР. Холдингу принадлежат доли в компаниях, работающих в следующих секторах: логистика, недвижимость, целлюлозно-бумажная промышленность, предоставление финансовых услуг и информационные технологии.

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