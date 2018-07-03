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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 8:32 03.07.2018 - 08:32

Нью-Йорк. 3 июля. ИНТЕРФАКС - США развернули целую кампанию по оказанию давления на секретариат ООН из-за нежелания организаторов приглашать представителей гражданского общества на все сессии первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

"Решение о понижении уровня (американской - ИФ) делегации было анонсировано за день до конференции. Формат мероприятия был утвержден А.Гутерришем несколько месяцев назад. Изначально Генсекретарь вовсе не собирался приглашать НПО на конференцию. Американцы же при поддержке группы поддакивающих делегаций развернули целую кампанию против такого решения", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

И.Рогачев отметил, что за месяц до конференции Контртеррористическое управление ООН, которое занималось организацией мероприятия, согласилось пойти навстречу США и анонсировало разделение мероприятия на две части - закрытую и открытую, "руководствуясь характером обсуждаемых вопросов".

"Заявление Никки Хейли было опубликовано за день до мероприятия. Это говорит лишь о том, что на протяжении как минимум месяца давили на секретариат ООН именно США. Какие инструменты давления были задействованы, остается только гадать", - заявил российский дипломат.

По словам И.Рогачева, на самой конференции "американцы в целом больше работали на публику, а не на результат".

Он сообщил, что западные страны хотели провести как можно больше встреч "на полях" мероприятия, нацеленных на продвижение "либеральной повестки дня".

"Из 25 мероприятий больше половины сводилось к одним и тем же темам - продвижение "демократических" ценностей, защита прав человека и роль женщин и гендерного фактора в целом в антитерроре. Добились в итоге обратного эффекта - практикам борьбы с терроризмам эта общеполитическая болтовня неинтересна, так что явка была соответствующей", - отметил И.Рогачев.

Накануне открытия международной конференции постпред США при ООН Никки Хейли обрушилась с критикой на Контртеррористическое управление ООН из-за решения управления о недопуске представителей неправительственных групп на ряд встреч в рамках конференции глав контртеррористических ведомств стран Организации. Н.Хейли связала недопуск представителей гражданских организаций на конференцию с давлением со стороны ряда стран, в том числе России. Помимо этого, она назвала Россию и несколько других государств "бесчестными странами" и заявила, что США понизит "уровень своего представительства на конференции".

Ранее в СМИ появилась информация, что США приняли решение не выделять $2 млн для Контртеррористического управления ООН из-за того, что глава Управления Владимир Воронков принял решение закрыть часть мероприятий конференции для представителей неправительственных групп.

Первая международная конференция высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств в целях укрепления международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом прошла 28-29 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Полностью интервью И.Рогачева будет опубликовано на сайте "Интерфакса" (www.interfax.ru).

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