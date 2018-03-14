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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:48 14.03.2018 - 08:48

Москва/Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Действием с необратимыми последствиями называет планы по размещению американского оружия в космосе в случае их реализации заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", - написал Д.Рогозин на своей странице в соцсетях в среду, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

Пандора в древнегреческой мифологии - первая женщина, создана по велению Зевса в наказание людям за похищение для них Прометеем огня. Любопытная, она открыла полученный от Зевса сосуд (ящик Пандоры), из которого тут же по миру разлетелись все несчастья и бедствия, а под захлопнутой крышкой осталась на дне одна надежда. В новое время стала крылатой фраза "открыть ящик Пандоры", что означает совершить действие с необратимыми последствиями (обычно негативными).

Президент США Дональд Трамп во вторник (в ночь на среду по московскому времени), выступая на базе морских пехотинцев "Сан-Диего" в Калифорнии, не исключил возможности создания в стране космических сил.

"Моя новая национальная космическая стратегия признает космическое пространство областью, в которой могут разворачиваться боевые действия, так же как и на суше, в воздухе и на море. Мы можем даже получить "космические силы", - сказал Д.Трамп.

По его словам, поначалу он не воспринимал эту концепцию всерьез, но потом понял, что это "отличная идея".

"Мы, может быть, и должны сделать это", - отметил он.

Ар др

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