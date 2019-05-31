Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 4:19

Гонконг. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Первые члены семей граждан Южной Кореи, ставших жертвами происшествия с прогулочным катером в столице Венгрии, отправились в Будапешт, сообщает в пятницу "Ренхап".

Первые десять родственников жертв инцидента с прогулочным катером, затонувшим в Дунае, выехали в Венгрию. Всего в страну отправят 50 членов семей.

Как сообщил агентству сотрудник турфирмы, занимающийся организацией поездки, люди находятся в шоковом состоянии.

"Некоторые члены семей услышали о трагедии с опозданием, так как находились в это время на работе или в школе", - добавил он.

Вечером в среду прогулочное судно опрокинулось в Дунае во время выполнения рейса по Будапешту.

Ранее сообщалось, что в результате затопления туристического катера погибло семь человек, 21 числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

По данным телеканала M1 из спасшихся семи человек, только один все еще находится в больнице с переломом ребра, остальные отпущены.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщало, что на борту затонувшего катера находилось 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа - граждане Венгрии.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

Согласно BBC, капитан судна Viking River Cruise, столкнувшийся с затонувшим катером, 64-летний гражданин Украины задержан и допрошен. Его подозревают в "безрассудном поведении в водном движении, ведущем к массовым жертвам".

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