Родственники скончавшейся в Эймсбери Дон Стерджесс отказались общаться со СМИ
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Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Семья британки Дон Стерджесс, которая скончалась в результате отравления нервнопаралитическим веществом в Эймсбери, обратилась к СМИ с просьбой не беспокоить.
"Мы хотели бы попросить СМИ предоставить нам частное пространство в условиях тех обстоятельств, в которых мы оказались", - говорится в заявлении родственников Д.Стерджесс.
"Нам нужно время и пространство, чтобы пережить эту потерю", - отмечается в нем.
Семья женщины также призвала людей "перестать спекулировать относительно Дон и того, что произошло".
Кроме того, ее родственники поблагодарили полицию, местные власти и врачей за оказанную поддержку.
Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.
Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
1вл ар де
Интерфакс