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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 13:25 10.07.2018 - 13:25

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Семья британки Дон Стерджесс, которая скончалась в результате отравления нервнопаралитическим веществом в Эймсбери, обратилась к СМИ с просьбой не беспокоить.

"Мы хотели бы попросить СМИ предоставить нам частное пространство в условиях тех обстоятельств, в которых мы оказались", - говорится в заявлении родственников Д.Стерджесс.

"Нам нужно время и пространство, чтобы пережить эту потерю", - отмечается в нем.

Семья женщины также призвала людей "перестать спекулировать относительно Дон и того, что произошло".

Кроме того, ее родственники поблагодарили полицию, местные власти и врачей за оказанную поддержку.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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