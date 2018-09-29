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Этот контент был опубликован 29 сентября 2018 г. 14:59 29.09.2018 - 14:59

Мадрид. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Семья Франсиско Франко, правившего Испанией в период с 1939 по 1975 гг., хотела бы перезахоронить его останки в крипте собора Альмудена в Мадриде, в случае, если его останки будут эксгумированы из могилы в мавзолее в Долине Павших.

По сообщению испанской газеты "Расон", соответствующую просьбу передали в министерство юстиции Испании внуки Ф.Франко. При этом это обращение сопровождено объяснением из 12 пунктов, почему они выступают против эксгумации.

Ранее в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.

В то же время в правительстве хотели бы избежать, чтобы новое место захоронения превратилось в место паломничества франкистов.

Собор Альмудена находится в самом центре Мадрида. В нем проходят государственные церемонии похорон и религиозные службы. В частности там провожали скончавшегося в 2014 году бывшего председателя испанского правительства Адольфо Суареса и жертв терактов 11 марта 2004 года в Мадриде.

У семьи Франко, между тем, есть пантеон в мадридском районе Пардо. Там захоронена Кармен Поло, супруга Ф.Франко.

1ар бс

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