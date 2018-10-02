Родственники Франко считают, что перезахоронить его нужно с военными почестями
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Мадрид. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Семья испанского каудильо Франсиско Франко просит, чтобы в случае эксгумации его тела, перезахоронение провели с военными почестями, сообщает во вторник газета "Паис".
Внуки Ф.Франко в своей просьбе ссылаются на декрет 2010 года, который гарантирует захоронение с военными почестями королевской семье, главе правительства Испании, министру обороны и ряду других высокопоставленных лиц.
Военные почести, согласно декрету, включают в себя исполнение полной версии национального гимна и оружейный залп.
Онлайн-издание "Конфиденсьяль" отмечает, что такую просьбу потомки диктатора направили в Минюст Испании еще в пятницу, а во вторник соответствующее письмо было опубликовано на сайте "Национального фонда Франсиско Франко".
Ранее правительство и конгресс депутатов Испании одобрили декрет, дающий законное обоснование для эксгумации останков Ф.Франко.
О намерении провести эксгумацию и перенос останков Ф.Франко премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в конце июня.
Против эксгумации каудильо резко выступали его родственники.
В правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, при этом пообещали провести эту процедуру с уважением и достоинством.
В конце прошлой недели испанские СМИ сообщали, что внуки Ф.Франко попросили у Минюста Испании позволить перезахоронить Ф.Франко в крипте собора Альмудена в Мадриде, если его останки будут эксгумированы.
Представители социалистов, выступавших за перезахоронение останков Ф.Франко, ранее заявляли, что Долина павших, где сейчас захоронен Ф.Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору.
О возможных сроках эксгумации пока не сообщается.
Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг., в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.
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Интерфакс