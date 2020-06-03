Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 17:05

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, который курировал "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил на слушаниях в Сенате, что назначил его для повышения доверия общественности к выводам Минюста по этой теме.

"Я принял решение, что назначение специального прокурора было наилучшим способом должным образом завершить расследование и повысить доверие общественности к его выводам. Как мы теперь узнали, его выводы заключались в том, что российские представители совершили преступление, попытавшись оказать влияние на выборы, а американцы не вступали с ними в сговор", - сказал Розенстайн в начале слушаний в юридическом комитете Сената США.

Он напомнил, что в то время Джефф Сешнс, занимавший пост генпрокурора, воспользовался правом самоотвода от расследования. Розенстайн отметил, что опасался тогда, что общественность не будет доверять результатам расследования, если его будет курировать глава ФБР.

Основной целью расследованию Мюллера было определить, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа перед президентскими выборами в США 2016 года. Мюллер не выявил фактов, указывающих на наличие сговора, однако при этом подтвердил, что РФ действительно пыталась повлиять на результаты американских выборов.

Теперь поддерживающие Трампа республиканцы стремятся определить, что сподвигло Минюст на проведение такого расследования.

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