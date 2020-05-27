Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 20:11

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель генпрокурора США Род Розенштейн на следующей неделе даст показания сенатскому юридическому комитету в рамках расследования "российского дела", сообщает в среду американское издание The Hill, которое приводит выдержки из его заявления.

"Я благодарен председателю (комитета) Линдси Грэму за возможность свидетельствовать перед сенатским юридическим комитетом", - заявил Розенштейн.

Слушания намечены на 3 июня.

The Hill напоминает, что Розенштейн был автором служебной записки, на которую президент США Дональд Трамп ориентировался при решении об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР. После увольнения Коми он назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность специального советника по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

The Hill отмечает, что слушания состоятся в юридическом комитете сената накануне голосования по вопросу о направлении повесток в суд ряду бывших и нынешних чиновников американской администрации в том числе Коми, а также бывшему советнику по нацбезопасности Сьюзан Райс и генпрокурору Уильяму Барру.

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