Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Бывший заместитель генпрокурора США Род Розенштейн на следующей неделе даст показания сенатскому юридическому комитету в рамках расследования "российского дела", сообщает в среду американское издание The Hill, которое приводит выдержки из его заявления.
"Я благодарен председателю (комитета) Линдси Грэму за возможность свидетельствовать перед сенатским юридическим комитетом", - заявил Розенштейн.
Слушания намечены на 3 июня.
The Hill напоминает, что Розенштейн был автором служебной записки, на которую президент США Дональд Трамп ориентировался при решении об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР. После увольнения Коми он назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность специального советника по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
The Hill отмечает, что слушания состоятся в юридическом комитете сената накануне голосования по вопросу о направлении повесток в суд ряду бывших и нынешних чиновников американской администрации в том числе Коми, а также бывшему советнику по нацбезопасности Сьюзан Райс и генпрокурору Уильяму Барру.
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