Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 11:23

Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн подчеркнул роль ООН и спецпредставителя организации Гасана Саламе для урегулирования военной напряженности в Ливии.

"ООН присутствует на месте, в Триполи, с участием Гасана Саламе, чтобы попытаться разблокировать ситуацию, добиться соблюдения конституции и проведения выборов. Это делается от имени ООН", - сказал Ж.Ассельборн в понедельник журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам, которое началось в Люксембурге.

"Я думаю, что, если теперь будут военные атаки с востока, то в качестве первой реакции на это надо попытаться сделать все, чтобы военная операция была остановлена, чтобы в Ливии не случилась гражданская война. Полагаю, что по этому вопросу все государства Европейского союза имеют одинаковое мнение. И сегодня надо призвать Совет Безопасности (ООН) принять обязывающие меры, чтобы это могло подействовать", - заявил министр иностранных дел Люксембурга.

Он добавил: "Сейчас самое важное - это ООН".

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