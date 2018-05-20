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Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 18:30 20.05.2018 - 18:30

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Российский бизнесмен Роман Абрамович запросил продления своей британской визы, но до сих пор не получил никакого ответа, сообщает Би-би-си.

"Личный Боинг-767 Романа Абрамовича последний раз вылетал из Великобритании 1 апреля и с тех пор побывал в Москве, Нью-Йорке, Монако и Швейцарии, но, судя по всему, не возвращался в Британию", - передает телерадиовещательная корпорация.

Виза Р.Абрамовича закончилась в конце апреля, а новую он до сих пор не получил. Тем не менее, об отказе в визе речь не идет, уточнили Би-би-си в окружении россиянина.

В министерстве внутренних дел Великобритании не стали комментировать эту информацию. "Мы обычно не комментируем частные случаи", - приводит газета The Financial Times слова замглавы министерства Бена Уоллеса.

Р.Абрамович отсутствовал на субботнем финальном матче Кубка Англии по футболу, в ходе которого принадлежащий ему клуб "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Ранее управляющий Р.Абрамовича Давид Давидович, выступая в суде Лондона по делу о доле в "Норильском никеле", заявил, что предприниматель лично не присутствовал на процессе, так как находится в Швейцарии.

FT напоминает, что ранее глава британского МИД Борис Джонсон обещал оказать давление на российских олигархов в качестве ответа Лондона на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвиняет Россию. Москва неоднократно отвергала все подозрения в причастности к произошедшему со С.Скрипалем.

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