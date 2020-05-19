Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 16:24

Рим. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Футболист Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в туринском ФК "Ювентус" спустя два месяца перерыва из-за вспышки коронавируса, передают во вторник западные СМИ.

Всемирно известный португальский футболист прибыл на тренировочную базу клуба рано утром во вторник, а затем покинул ее спустя три часа. Перед тренировкой он прошел медицинское обследование.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри проводит занятия с игроками в небольших группах, пока порядок тренировок не согласован с правительством Италии. Игроки клуба начали тренироваться с 4 мая, но тренировки были индивидуальными. В этот же день Роналду прилетел в Италию из родной Португалии, где находился на самоизоляции в период пандемии. Еще две недели он провел на карантине в своей вилле в Турине.

Накануне Итальянская федерация футбола объявила о том, что все игры будут приостановлены до 14 июня.

Италия - одна из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, особенно ее северная часть. В стране скончались более 32 тыс. человек, зарегистрировали заражения у 225 тыс. человек.

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