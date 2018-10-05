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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 13:45 05.10.2018 - 13:45

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - ГК "Росатом" до конца 2018 года планирует окончательную приемку 2-го блока АЭС "Куданкулам", находящегося на гарантийной эксплуатации, индийским заказчиком, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Планируем до конца года. Это уже в постоянную эксплуатацию. Сейчас он находится в эксплуатации гарантийной, и мы проводим его доводку в ходе этих испытаний, но вообще планируем до конца года провести уже окончательную приемку второго блока", - сообщил топ-менеджер, отвечая на вопрос по срокам окончательной приемки второго блока АЭС "Куданкулам".

В конце января 2017 года блок N2 АЭС "Куданкулам" набрал 100% мощности. Передача его в эксплуатацию должна была состояться еще в марте 2018 года, сообщалось в отчете "Атомстройэкспорта". Энергоблок N1 АЭС "Куданкулам" уже передан в эксплуатацию.

В июне 2017 года Организация по регулированию в атомной сфере Индии (AERB) выдала разрешение на заливку первого бетона II очереди, включающей энергоблоки NN3-4 АЭС "Куданкулам", генсоглашение о строительстве которой заключено в апреле 2014 года, а в ходе ПМЭФ-2017 было подписано генеральное рамочное соглашение на строительство III очереди (энергоблоки NN5-6) АЭС "Куданкулам".

Планируемая дата начала гарантийной эксплуатации энергоблоков NN3-4 АЭС "Куданкулам" - 2023 г. и 2024 г. Заливка первого бетона под энергоблоки NN5-6 должна состояться в 2019 и 2020 гг. соответственно.

Служба энергетической информации

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