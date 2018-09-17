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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 12:33 17.09.2018 - 12:33

Вена. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики США Рик Перри кратко обсудили "на полях" генконференции МАГАТЭ сотрудничество по топливному циклу, сообщил журналистам источник в компании.

"Состоялась "на полях" краткая встреча, обсудили дальнейшее сотрудничество по вопросам ядерного топливного цикла", - сказал он.

"Контакт произошел, наши специалисты начнут взаимодействие по вопросам ядерного топливного цикла, по технологиям", - отметил он, пояснив, что речь идёт не об официальной встрече, а о кратком обсуждении в кулуарах.

Ранее в сентябре Р.Перри заявил, что США хотели бы сотрудничать с Россией в области ядерной безопасности, чтобы быть уверенными, что атомная энергия используется в мирных целях.

Ъп пв ак ав*

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