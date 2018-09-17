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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 13:22 17.09.2018 - 13:22

Вена. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Росатом" планирует параллельно заниматься реализацией проектов строительства двух АЭС в Китае, четыре блока будут реализованы один за другим в 2027-2029 гг., сообщил журналистам глава компании Алексей Лихачев в кулуарах генконференции МАГАТЭ.

"Мы исходим из того, что в Китае мы будем вести две стройки одновременно",- сказал он. "У нас четыре блока, один за другим: седьмой - Тяньвань, третий - Сюйдапу, восьмой - Тяньвань, четвёртый - Сюйдапу - будут реализованы в течение 2027-2029 гг., мы будем один за другим одновременно сдавать и два блока на Тяньваньской площадке, и два блока на площадке Сюйдапу", - сообщил глава корпорации.

В компании уточнили, что ввод седьмого блока Тяньваньской АЭС намечен на 2026 год, восьмого - на 2027 год. Пуск третьего блока Сюйдапу намечен на 2027 год, четвёртого - на 2028 год.

Как сообщалось, в июне этого года "Росатом" и Государственное энергетическое управление КНР подписали рамочный контракт на строительство в КНР третьей очереди Тяньваньской АЭС (ТАЭС). Помимо этого, стороны договорились о строительстве в Китае еще одной АЭС - "Сюйдапу" на базе ВВЭР-1200. "Здесь ещё китайским партнёрам предстоит новые компетенции приобрести, чтобы выйти на необходимый уровень и по мощности, и по системам безопасности", - отметил А.Лихачев, говоря об этом проекте.

Россия уже сдала в эксплуатацию первую очередь ТАЭС (1-й и 2-й блоки). В августе 2017 года состоялся физпуск блока N3, предполагалось, что физический пуск энергоблока N4 ТАЭС состоится в конце 2018 года.

Ъп ак*

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