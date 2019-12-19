Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 15:07

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Российская госкорпорация "Росатом", китайская CNNC и корейская KHNP вошли в шорт-лист по выбору стратегического инвестора для АЭС "Белене" в Болгарии, заявила в четверг министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сообщает портал economic.bg.

Исходя из проведенного комиссией анализа, в список будут включены пять компаний, с которыми Болгария поведет переговоры. Это российский "Росатом" (через свою "дочку" "Атомэнергопром"), китайская CNNC, корейская KHNP, а также французский Framatome и американская General Electric.

Министр добавила, что Framatome и General Electric были включены в список в качестве поставщиков оборудования. Framatome готов поставлять системы безопасности, а General Electric - производить турбины и другое оборудование.

"Это пять компаний, которым мы отправим оферту и с которыми хотим вести переговоры", - сказала Петкова.

По данным агентства Bloomberg, до конца апреля "Росатом", CNNC и KHNP должны подать обязательные заявки на стратегические инвестиции.

Как сообщалось, процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" официально стартовала 22 мая после публикации информации об этом в вестнике Европейского союза. Срок получения заявок на участие в процедуре по выбору инвесторов завершился 19 августа. Ориентировочный срок завершения процедуры - 12 месяцев.

Предполагалось, что цена проекта АЭС "Белене" в финальном варианте не должна превышать 10 млрд евро, а срок строительства и ввода в эксплуатацию - 10 лет. Болгария предлагала соседям участие в проекте АЭС "Белене" через миноритарные доли и через договоры на покупку электроэнергии, участием с миноритарной долей заинтересовалась Черногория.

Строительство АЭС "Белене" может начаться в 2020-2021 годах.

Служба энергетической информации

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мз им

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