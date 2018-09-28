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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:14 28.09.2018 - 20:14

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера заявил, что поручил службам страны оказать содействие РФ в расследовании убийства российских журналистов.

"Говоря о расследовании, мы договорились с господином министром о том, что наши службы будут сотрудничать, и мы уже поручили нашим службам оказывать содействие российскому Следственному комитету и другим структурам, которые сейчас этим занимаются. Наша цель, конечно, пролить полный свет на все обстоятельства этого дела", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, появилась ли новая информация в ходе расследования, он сказал: "Расследование еще ведется, оно только началось, поэтому никаких (новых) элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество".

Как сообщил позднее МИД РФ, на встрече "на полях" Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России президент ЦАР "заверил, что вопрос о расследовании гибели российских журналистов находится на контроле властей ЦАР, и пообещал обеспечить активное взаимодействие правоохранительных структур его страны со Следственным комитетом Российской Федерации с целью скорейшего выяснения обстоятельств данного преступления".

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнерства. Рассмотрены перспективы процесса национального урегулирования в ЦАР, отмечена важность гармонизации международных усилий в целях стабилизации обстановки в этой стране в русле Африканской мирной инициативы", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской республике убиты российские журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.

Ца ав

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