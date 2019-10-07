Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 18:01

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы США увязли в войнах и тратили бы на них миллиарды долларов.

"Когда меня избрали (на пост президента США - ИФ), чтобы выбраться из этих нелепых нескончаемых войн, где задача нашей великой армии состояла в поддержании порядка ради тех людей, которые даже не любят США. Самые недовольные этим (избранием Трампа - ИФ) были Россия и Китай, поскольку им нравилось видеть нас увязшими (в войнах - ИФ), наблюдать за этим болотом, и, что мы тратили на это миллиарды долларов", - написал он в Twitter.

Он добавил, что теперь, при нем на посту президента США, армия США стала сильнее, чем когда бы то ни было.

"Бесконечные и нелепые войны подходят к концу!" - подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что США все равно будут следить за ситуацией в тех частях света, откуда выводят войска и при необходимости - всегда могут вернуться туда для наведения порядка.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

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