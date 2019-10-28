Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Одной из причин недостаточно продуктивных трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину стал тот факт, что российская сторона не успела ознакомиться со всеми необходимыми документами, заявил в понедельник заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович.

"Одной из проблем было то, что им требовалось больше времени, чтобы изучить документы, законы и мое предложение", - сказал он на брифинге по итогам встречи.

Шефчович пояснил, что "не все документы были присланы вовремя".

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