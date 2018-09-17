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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 16:41 17.09.2018 - 16:41

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - России следует сохранять санкционное давление на КНДР, даже если это вредит российским экономическим интересам, заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли.

"Давление на КНДР надо сохранять, даже если это экономически не выгодно России", - сказала она на заседании СБ ООН.

Н.Хейли пояснила, что в данном случае, в частности, имеет в виду проект железной дороги, которая бы соединила РФ и Южную Корею через КНДР.

"Россия должна прекратить нарушения санкций. Она не должна заниматься сокрытием (в структурах ООН - ИФ) данных о нарушениях санкционного режима", - добавила американский дипломат.

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