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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 18:20 14.03.2018 - 18:20

Берлин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Новый глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию к сотрудничеству со следствием, которое пытается прояснить обстоятельства отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы крайне серьезно обеспокоены оценками британского правительства, и мы разочарованы тем, что Россия, по всей видимости, еще не готова делать вклад в расследование. Москва должна быть готова продемонстрировать транспарентность. Ясно, что этот (инцидент - ИФ) не должен остаться без последствий", - сказал Х.Маас в среду в Берлине.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европейский союз должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент с отравлением С.Скрипаля.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, в среду Т.Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломатов, работающих, по ее словам, на разведку, "это будет самое крупное единовременное выдворение более, чем за 30 лет".

"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки. (. . .) У них есть неделя на то, чтобы уехать", - сказала она, выступая перед парламентариями.

Великобритания приостанавливает все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Британией и Россией, включая отзыв приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова в Великобританию, заявила Т.Мэй.

Она отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на ЧМ по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

Кроме того, он заявила, что Великобритания заморозит российские государственные активы в случае, если будет располагать доказательствами, что они могут угрожать жизни или собственности жителей или подданных Великобритании.

Она также заявила, что "в ответ на инцидент со Скрипалем Великобритания усилит таможенные проверки и контроль частных самолетов".

Тем временем, Москва довела до Лондона по дипломатическим каналам информацию о своей непричастности к отравлению С.Скрипаля, надеется на то, что здравый смысл на Западе возобладает и доводы Москвы будут услышаны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД РФ в ответ на отзыв приглашения С.Лаврову посетить с визитом Великобританию заявили, что министр это приглашение не принимал. "Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал", - написала представитель российского МИД Мария Захарова в своем Фейсбуке.

кю аю об

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