Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 5:34

Ракка (Сирия). 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные полицейские заняли оставленный американскими военными опорный пункт в поселке Телль- Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, которые связывают город Ракку, центр одноименной провинции, с центральной частью Сирии, ее северными районами и городами в пойме реки Евфрат.

"К исходу дня подразделение будет размещено и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов.

Телль-Самин находится в 26 км от города Ракки, бывшей столицы террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Пункт расположился в здании бывшей школы, еще несколько дней назад его занимали военные США.

Весной 2013 года город Ракка был захвачен террористами "Исламского государства". Спасаясь от них, в другие сирийские провинции и за границу из города бежало не менее 250 тыс. человек, в 2014 году Ракка была провозглашена столицей "Исламского государства". С осени 2017 года началась операция возглавляемой США международной коалиции по освобождению Ракки. В ходе неё жилой фонд города был разрушен на 80%.

мк

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