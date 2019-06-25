Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 10:05

Страсбург. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Российская делегация не сомневается, что ее полномочия в ПАСЕ будут оспорены, она будет ждать 26 июня, когда полномочия будут подтверждаться после оспаривания, заявил во вторник "Интерфаксу" замглавы делегации Леонид Слуцкий.

"Очевидно, что полномочия будут оспорены, будут два доклада регламентного комитета и мониторингового", - сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность, что вопрос о полномочиях российской делегации будет рассмотрен до голосования по кандидатуре генсека СЕ в среду.

Однако, по словам Слуцкого, участие российской делегации в дальнейшей работе ПАСЕ зависит от полного безоговорочного подтверждения ее полномочий без ограничений и санкций.

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