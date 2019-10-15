Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 2:24

Нью-Йорк (ООН). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов анонсировал внесение российской делегацией на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН трех проектов резолюций по разоружению в космосе.

"Мы собираемся внести три резолюции по разделу "разоружение и космическое пространство". Они направлены на решение вопроса предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", - сказал Белоусов журналистам в штаб-квартире ООН.

Российский дипломат пояснил, что первый проект резолюции касается инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе, второй - мер транспарентности и доверия в космосе, а третий - дальнейших практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

Ранее Белоусов заявлял, что Россия намерена внести на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН документ с предложением о переносе сессий комитета из США в Женеву или Вену в связи с невыдачей ряду делегаций американских виз.

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