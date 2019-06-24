Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 1:23

Страсбург. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Российская делегация подает заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, заявил глава делегации, вице -спикер Госдумы Петр Толстой.

"Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии", - сказал Толстой, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

"Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", - сказал Толстой.

Толстой отметил, что автор доклада (о совершенствовании процесса принятия решений ПАСЕ) г-жа Петра де Суттер, проявила "нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".

"Уверен, что теперь, просидев много часов в зале из-за устроенного г-ом Лидделл-Грейнджером, Ляшко, Гончаренко, Арьевым и другими товарищами троллинга (а иначе это сложно назвать) участников старейшей и уважаемой организации, европейцы поняли, с кем имеют дело", - сказал Толстой.

1на гс

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