Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 21:34

Париж. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая в четверг в 20:05 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту Земли четыре европейских коммуникационных спутника 03b, сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

Разгонный блок "Фрегат" (четвертая ступень российской ракеты-носителя) доставил спутники на расчетную орбиту 7830 км над поверхностью Земли. Первоначально от "Фрегата" на орбите отстыковались два спутника 03b, а затем через 20 минут еще два аналогичных космических аппарата.

Спутники 03b, принадлежащие люксембургскому оператору SES, пополнят европейскую среднеорбитальную систему связи, обеспечивающую стабильный доступ в Интернет для пользователей в 50 странах мира.

Космические аппараты 03b, принадлежащие люксембургскому оператору SES, пополнят европейскую среднеорбитальную систему связи, обеспечивающую стабильный доступ в Интернет для пользователей в 50 странах мира.

Отличием системы SES от существующих провайдеров спутникового Интернета является отказ от использования геостационарной орбиты, находящейся на расстоянии 36 тыс. км от поверхности Земли. Развертываемая на орбите группировка спутников компании располагается на высоте 8 тысяч км, что позволяет в более чем три раза сократить задержку передачи сигнала при связи между компьютерами.

По данным оператора SES, группировка спутников 03b в перспективе обеспечит надежной связью около 3 млрд человек.

В марте прошлого года ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту очередные четыре спутника 03b, доведя их общее количество до 16 единиц. Теперь компания-оператор SES располагает 20 такими космическими аппаратами.

Как сообщалось, 28 февраля российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb.

1нв гс

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