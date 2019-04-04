Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 21:16

Париж. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б", стартовавшая в четверг в 20:05 мск с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту Земли первые два из четырех запущенных европейских коммуникационных спутника 03b, сообщила компания Arianespace, обслуживающая запуски с космодрома.

Разгонный блок "Фрегат" (четвертая ступень российской ракеты-носителя) доставил спутники на расчетную орбиту 7830 км над поверхностью Земли. В ближайшие 20 минут от него отделятся еще два аналогичных космических аппарата.

Спутники 03b, принадлежащие люксембургскому оператору SES, пополнят европейскую среднеорбитальную систему связи, обеспечивающую стабильный доступ в Интернет для пользователей в 50 странах мира.

1нв гс

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