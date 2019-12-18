Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 15:38

Париж. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-МТ", стартовавшая в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане, доставила на орбиту все пять европейских спутников, находившихся на ее борту, сообщила компания-оператор Arianespace, обслуживающая полет.

"Я с удовлетворением сообщаю, что пять спутников, находившихся на борту "Союза", как и планировалось, успешно отделились, выйдя на солнечно-синхронную орбиту", - заявил глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль.

Старт российской ракеты был осуществлен с космодрома Куру в 11:54 мск.

После выхода на орбиту разгонного блока "Фрегат-МТ" от него поочередно отделились итальянский спутник радиолокационного наблюдения за Землей двойного назначения COSMO-SkyMed, космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), предназначенный для поиска и изучения экзопланет, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звезд, а также три европейских малых научных космических аппарата - EyeSat, ANGELS и Ops-Sat.

Вся операция по выведению на орбиту пяти европейских спутников завершилась через 4 часа 14 минут после запуска российской ракеты с космодрома Куру.

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