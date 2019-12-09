Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 14:01

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Сборная России по футболу имеет право принять участие в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, однако только в нейтральном статусе, сообщили в понедельник в WADA.

"Они смогут участвовать, при условии, что пройдут отборочный турнир", - сказал на пресс-конференции в Лозанне председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

При этом он пояснил, что статус этой команды будет "нейтральным", то есть, эту сборную нельзя будет называть сборной России, гимн РФ во время матчей исполняться не будет.

Тэйлор подчеркнул, что имплементировать решения WADA по РФ в случае с футболом предстоит ФИФА, однако ей предстоит работать в тесном сотрудничестве с WADA.

ПОСЛЕДУЕТ

1вл 1во ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!