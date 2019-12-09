Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 14:07

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Сборная России по футболу имеет право принять участие в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре, однако только в нейтральном статусе, сообщили в понедельник в WADA.

"Они смогут участвовать, при условии, что пройдут отборочный турнир", - сказал на пресс-конференции в Лозанне председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.

При этом он пояснил, что статус этой команды будет "нейтральным", то есть, эту сборную нельзя будет называть сборной России, гимн РФ во время матчей исполняться не будет.

Тэйлор подчеркнул, что имплементировать решения WADA по РФ в случае с футболом предстоит ФИФА, однако ей предстоит работать в тесном сотрудничестве с WADA.

Он пояснил, что WADA определила общий принцип, который следует применять к российским спортсменам. А дальше - каждая федерация должна будет сама работать над механизмом по имплементации этого решения.

В понедельник, 9 декабря, исполком WADA принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях.

В то же время WADA не стало вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в спортивных состязаниях на каких бы то ни было условиях.

Решение WADA, как отмечает BBC, не помешает сборной РФ принять участие в чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Это связано с тем, что организатор турнира - УЕФА не фигурирует в составленном антидопинговым агентством перечне "крупнейших спортивных организаций", на которые распространяются решения WADA по борьбе по борьбе против допинга.

Мировые СМИ отмечают, что, вероятно, российская сторона оспорит решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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