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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 16:23 21.09.2018 - 16:23

*** Источник рассказал, что Израиль предупредил РФ об атаке раньше, чем за минуту

*** Российскую сторону пригласили в Израиль при возникновении вопросов

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Иерусалим. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Израиль провели профессиональные переговоры по инциденту с российским самолетом Ил-20, и Россия приняла информацию по происшествию, сообщает газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии.

"У нас сложилось впечатление, что переговоры (в Москве - ИФ) были профессиональными, и что информация была принята", - заявил источник.

"Мы представили наши данные и заключения. Они были приняты. У наших российских коллег были вопросы, на эти вопросы были даны ответы", - добавил он.

Также он рассказал, что Израиль предупредил Россию об атаке гораздо раньше, чем за одну минуту. Точное время предупреждения газета не указывает.

По словам источника, большая часть ракет, выпущенных из Сирии, в том числе и ракета, поразившая российский самолет, были выпущены уже после того, как израильский самолет покинул район инцидента.

Источник утверждает, что всего сирийские военные запустили более 20 зенитных ракет. "Большинство из 20 (ракет - ИФ) были запущены, когда все наши самолеты были уже в израильском воздушном пространстве и направлялись на посадку", - заявил источник.

Также израильский источник заявил, что делегация отвергла заявления о том, что израильские F-16 использовали российский Ил-20 в качестве прикрытия.

"Мы подчеркнули, что теория о том, что это была израильская провокация, или что израильские самолеты использовали российский самолет в качестве прикрытия, не имеет под собой основания", - заявил источник.

По его словам, израильские самолеты "не были вблизи российского самолета, когда его сбили".

После инцидента, подчеркнул источник, механизм по предотвращению конфликтов между Россией и Израилем продолжает функционировать как прежде.

В настоящее время, рассказал источник, изменений в механизм по предотвращению конфликтов не вносится, однако "обе стороны будут использовать эту возможность, чтобы внести корректировки". Механизм уже использовался в пятницу во второй половине дня, отметил источник, не уточнив, для чего потребовалась координация.

По его словам, использование механизма по предотвращению конфликтов имеет "первостепенное значение" для Израиля, также как и возможность свободного перемещения.

Источник рассказал, что визит израильской делегации в Москву был сфокусирован на трех основных пунктах: выражении соболезнований в связи с гибелью военных, передаче данных об активности Ирана в Сирии и предоставлении выводов военных по инциденту.

Российскую сторону пригласили в Израиль на случай, если возникнут дополнительные вопросы. "Россию также пригласили приехать в Израиль, если появятся дальнейшие вопросы", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг посетил в Москву для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20 в сопровождении представительной военной делегации. В Москве израильские военные представили доклад по происшествию.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

После инцидента министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что израильские F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского самолета Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении. "Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар",- заявил С.Шойгу.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

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