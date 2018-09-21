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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 15:46 21.09.2018 - 15:46

*** Источник рассказал, что Израиль предупредил Россию об атаке раньше, чем за одну минуту

Иерусалим. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия и Израиль провели профессиональные переговоры по инциденту с российским самолетом Ил-20, и Россия приняла информацию по происшествию, сообщает газета "Таймс оф Исраэл" со ссылкой на высокопоставленный источник в израильской армии.

"У нас сложилось впечатление, что переговоры (в Москве - ИФ) были профессиональными, и что информация была принята", - заявил источник.

"Мы представили наши данные и заключения. Они были приняты. У наших российских коллег были вопросы, на эти вопросы были даны ответы", - добавил он.

Также он рассказал, что Израиль предупредил Россию об атаке гораздо раньше, чем за одну минуту. Точное время предупреждения газета не указывает.

По словам источника, большая часть ракет, выпущенных из Сирии, в том числе и ракета, поразившая российский самолет, были выпущены уже после того, как израильский самолет покинул район инцидента.

Источник утверждает, что всего сирийские военные запустили более 20 зенитных ракет. "Большинство из 20 (ракет - ИФ) были запущены, когда все наши самолеты были уже в израильском воздушном пространстве и направлялись на посадку", - заявил источник.

Вечером в понедельник над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находилось 15 военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. При этом он утверждал, что Израиль сообщил о готовящейся атаке на Сирию всего за минуту до ее начала.

В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на Дамаск. В Армии обороны Израиля отмечают, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.

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