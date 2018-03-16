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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 15:26 16.03.2018 - 15:26

Москва/Бангкок. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россиянка спасла своего тонущего мужа, вытащив его из воды на пляже в тайской Паттайе, сообщает в пятницу местная газета Bangkok Post.

По данным издания, пятидесятилетний мужчина по имени Дмитрий Рыбин заплыл за буйки и по непонятным пока причинам начал тонуть. Жена вытащила его на пляж уже без сознания, однако несколько полицейских, вызванных на место происшествия, провели мужчине сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи, после чего он был отправлен в больницу.

Как рассказал один из офицеров, он поспешил на место происшествия, услышав сообщение по полицейской рации.

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